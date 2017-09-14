Çitos Efe, reklam metası mı oldu?

Bakanlığın kurul oluşturarak inceleme başlattığı Erzurumlu Efecan Koçyiğit için açılan sosyal medya hesabı, birileri tarafından kazanç kapısı haline getirildi.

Güncellenme 14 Eylül 2017 11:32

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Çocuktan Al Haberi' programı ile ünlenen 'Çitos Efe' lakaplı Efecan Koçyiğit adına açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar "bakanlık el atmakta haklı mıydı?" sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medya hesabı ekmek kapısı oldu

Sosyal medyada 225 bine yakın takipçisi olan Efe Koçyiğit'in hesabından çeşitli marka ve kurumların reklamları yapılarak gelir kapısı haline dönüştürülmüş. Bunun yanında küçük bir çocuk olan Efe'nin ağzından yetişkin insan edasında yapılan yorumlar da dikkat çekiyor.

Bakanlık kurul oluşturdu

Hatırlanacağı üzere Efecan'ın ekrana çıkarılmasının engellenmesi için imza kampanyası başlatılmış ve bunun üzerine bakanlık ekran yüzü çocukların denetlenmesi için bir kurul oluşturmuştu.

Aile karşı çıkmıştı

Ancak aile bakanlığın girişimini gereksiz bulmuş ve baba Şahin Koçyiğit, Efecan'ın sağlığının iyi durumda olduğunu söylemişti.