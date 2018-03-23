Çırağan Sarayı ve Kenan parayı geri verdi!

11 Mart tarihinde İran’da düşen Başaran Holding’e ait olan özen bir jet , Mina Başaran 7 arkadaşı ve 3 mürettebat ile hayatını kaybetti.

Güncellenme 23 Mart 2018 13:26

Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, kaza yaşanmamış olsaydı 14 Nisan nişanlısı Murat Gezer’le Çırağan Sarayı’nda 500 kişilik düğünle dünya evine gireceklerdi. 500 kişinin katılacağı düğünde Kenan Doğulu sahne alacaktı.

Gazetelerde yer alan habere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği İran’da meydana gelen uçak kazasından sonra Mina Başaran’da hayatını kaybetti. Mina Başaran, Murat Gezer ile 14 Nisan’da nikah masasına oturacaklardı ancak elim kaza sonucunda Çırağan Sarağı, 500 kişilik düğün için ödenen yüklü miktarda kaporayı geri iade ettiği söyleniyor. Kenan Doğulu’nun peşin aldığı organizasyon parasını da menajeri aracılığıyla aileye geri gönderdiği söylentiler arasında.

Kıyafet markaları da ödeme yapıyor

Çiftin aileleri düğün için iki marka ile çalışmıştı. İki marka kıyafetleri geri alıp paraları iade edebilecekleri noktada açıklamada bulunduğu belirtiliyor.

İki ay önce çift yol yalısından daire kiralamışlardı daire sahibi kalan 10 aylık kiranın bedelini peşin alabilecek hakka sahipken aileye yaptıkları açıklamada "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" sözlerini söyledi.

Mina Başaran kimdir?

Başaran Holding’in veliahtı olarak bilinen Hüseyin Başaran’ın biricik kızıdır ve 28 yaşındadır. Ailesinin tek kızıdır Mina, 2013 yılından beri şirkette aktif olarak çalışmaktadır. Can isminde erkek kardeşi de vardır Mina Başaran’ın, aynı zamanda seyahat etmekten zevk alan Mina, bir çok seyahat dergisinde de yazlar yazıyordu.

Özel bir jet ile Dubai’de bekarlığı veda partisinden dönen Mina ve 7 arkadaşı dönerken elim kaza meydana geldi. Pek çok alanda iş yapan Hüseyin Başaran’ın en büyük yardımcı biricik kızı Mina Başaran’dı. Koç Üniversit’nde İşletme tahsilinin ardında lüks marka yönetimi üzerine European Busines School’da master eğitimini tamamlamıştı. Ekim ayında Metprint Baskı Sistemlerinin sahibi Murat Gezer ile olan birliktelikleri resmiyete dökülmüştü.