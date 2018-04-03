Çipras'tan çirkin ifadeler!

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye hakkında çirkin ifadeler kullanarak iki askerin serbest bırakılmasını istedi.

Güncellenme 03 Nisan 2018 12:51

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan son dönemdeki krizler hakkında konuşan Aleksis Çipras, Türkiye'nin provokasyonlarını sıklaştırdığını, ilişkileri bozduğunu iddia etti. Çipras ayrıca, dış politikadaki sorunların çözümlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Tutuklu askerlerin bırakılmasını istedi

Türkiye hakkında haddini aşan açıklamalar yapan Çipras, Türkiye'yi "çıkmaz sokak taktiklerini” bırakmaya çağırdı. Tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep eden Çipras, bunun iyi bir niyet göstergesi olabileceğini söyledi.

O açıklamaya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklama ile "2 askeri siyasi amaç için kullanıyorlar" ifadesine sert tepki göstermişti.

Açıklama ciddiyetsiz

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık tepki göstermişti

Ayrıca, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekilmişti