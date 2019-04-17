Çipras: Türkiye’nin S-400 almasından endişeliyiz

Daha önce Rusya'dan S-300 alan Yunanistan, Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkıyor. Çipras, Türkiye’nin S-400 almasından endişeli olduklarını ifade etti.

Güncellenme 17 Nisan 2019 12:37

Türkiye'nin S-400 hava sistemlerine sahip olması bazı ülkeleri kaygılandırıyor. Hava sahasında Türk üstünlüğünün sağlanacak olmasına bazı ülkeler tepki gösteriyor.

Dün Alman dergi Stern, S-400 bataryalarının Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki etkisini büyük ölçüde artıracağını yazmıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yunan kanalı ANT 1'e konuşan Çipras, Türkiye'yi kastederek, "İstikrarsız bir komşu istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Çipras sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi istikrarı olan ve sorunların çözümü için diyalog kanalları açık olan bir komşu istiyoruz. Türkiye'nin başka bir eksene kayması ihtimali bizi endişelendiriyor." ifadesini kullandı.