Cinsel istismar yasası bu nedenle ertelenmiş

Bakan Gül, hükümetin cinsel istismar konusunda hazırladığı bir yasa tasarısı olduğunu, seçim nedeni ile askıya alındığını söyledi.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 15:48

"Cinsel istismara ilişkin düzenleme" konusunda açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız" dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, demokrasi, ülke, yürütme ve Meclisin güçlendiği yeni bir döneme milletin onay verdiğini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Bakan Gül, bir gazetecinin, "Son günlerde cinsel istismara ilişkin düzenleme çokça konuşuluyor. Ne zaman gündeme gelecek ve içinde nasıl düzenlemeler olacak" sorusuna, "Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Cinsel istismara karşı en ağır cezaların, müeyyidelerin olduğu tasarımız hazır. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Ama şimdi yeni dönemde elbette milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Umut ediyoruz, hep birlikte bu konuda en ağır cezayı getirecek, çocuklarımızı ve bu konudaki tüm mağdurları koruyacak düzenlemeyi hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.