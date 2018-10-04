Cinsel istismar iddiaları Ronaldo'nun başını yaktı

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos, cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Ronaldo'nun milli takıma alınmayacağını duyurdu.

Güncellenme 04 Ekim 2018 17:19

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun 2009’da ABD’li Kathryn Mayorga'ya Las Vegas'taki bir otelin odasında tecavüz ettiği iddia edilmiş, Ronaldo bu iddiaları kesin bir dille reddedilmişti.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Ronaldo’nun kadro dışı bırakılacağını duyurdu.

“Önümüzdeki ay bizimle olmayacak”

Ronaldo’nun Kasım'da oynanacak maçlarda da kadroda olmayacağını belirten Santos, “Bu karar, Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu ve benim fikrimle alındı. Bu ve önümüzdeki ay bizimle olmayacak. Ronaldo'nun hakkındaki suçlamalardan temizlenip tekrar milli takım için oynayacağını umuyorum” dedi.

Tüm zamanların en skorer futbolcusu…

Kariyerinin sonuna yaklaşan futbolcu, ülkesinin en popüler futbolcusu olarak biliniyor. Portekiz Milli Takımında 154 kez sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 85 golle tüm zamanların en skorer futbolcusu olarak göze çarpıyor.