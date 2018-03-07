Çinliler, Gomis'e talip oldu!

Çinli Guangzhou Evergrande takımı, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis'e talip oldu.

Güncellenme 07 Mart 2018 13:41

Attığı gollerle rekor üstüne rekor kıran Gomis'in performansı dünya futbol camiasının gözünden kaçmadı. Çin Liginin son şampiyonu olan Guangzhou Evergrande'nin Gomis'e yakın markaja aldığı konuşuluyor. Çinli takımın Fransız futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif yapacağı da gelen iddialar arasında.

Çinli takımın Gomis'i yıllık 10 milyon euroluk maaşla ikna etmek istediği ve futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temasa geçtiği iddia edildi.

Kolombiyalı oyuncu Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou, Gomis'i takımında görmek istiyor. Sarı kırmızılı takında çok mutlu olduğunu her fırsatta dillendiren 32 yaşındaki yıldız golcü, sezon sonuna kadar transfer teklifleriyle ilgilenmeyeceğini menajerine iletti.

Galatasaray mali bakımdan zor günler geçirse de Gomis'i 20 milyon euroya vermeye niyeti yok. Başkan Mustafa Cengiz, Fransız yıldız için tekliflere kapalı olduklarını söyledi.