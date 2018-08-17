Çinli telefon devi Xiaomi’nin Türkiye distribütörü belli oldu

Dünyaca ünlü Çinli marka Xiaomi’nin Türkiye distribütörü belli oldu.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 17:01

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörü markası EVOFONE, dünyaca ünlü Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin akıllı telefonları ve tüm ürünlerinin Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu.

Eylül’de satışa sunulacak

Samsung, Apple, LG, Sony gibi markaların ürünlerini ve kendi ürettiği EVO RS serisi cep telefonlarını Türkiye’de satışa sunan firma, Xiaomi’nin yenilikçi ve erişilebilir tasarım anlayışı ile akıllı telefondan televizyona, dizüstü bilgisayardan drone’a, bisikletten scooter’a kadar farklı ürün çeşitleri ile yeni nesil teknolojik ürünlerini, Eylül ayında İstanbul’da açılacak ilk Mi Shop’ta satışa sunacak.

EVOFONE’dan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan EVOFONE Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, firma olarak farklı kategorilerdeki ürünleri, tüm dünyada beğeniyle kullanılan Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olmaktan dolayı gurur duyduklarını, ayrıca müşterilere daha iyi hizmet vermek adına Eylül ve Ekim aylarında önce Vadi İstanbul’da sonra da Forum İstanbul’da iki Mi Shop açacaklarını, bu iki mağazada da tüketicilerin Xiaomi ürünleri hakkında detaylı bilgi alabileceğini, 160 farklı Xiaomi ürün seçeneğinin de yerinde deneyimleyebileceklerini, İstanbul ve Türkiye genelindeki Mi Shop sayısının kısa süre içerisinde artırmak da öncelikli iş planları arasında yer aldığını söyledi.

Kaç TL’den satışa çıkacak

Haberturk’ün haberine göre, Android One işletim sisteminin ultra ince tasarımı, metal kasa, Qualcomm Snapdragon 660 AIE 2.2 GHz işlemci, HDR görüntüleme teknolojisi, 5,99 inç 2.160x1.080 piksel FHD+ ekran, yapay zeka destekli 12+20 MP çift kamera, parmak izi okuyucu, 3.010 mAh hızlı şarj özellikli pil, çift nano SIM kart seçeneği ve 4+32 GB’tan 6+128 GB'a kadar bellek özelliklerine sahip olan Mi A2, 2.599 TL fiyatla satışa sunulacak.

İlk etapta satışa indirimli çıkacak

Telefon ülkeye giriş kampanyası nedeni ile şu anlık 2.199 TL indirimli fiyat etiketine sahip olacak.

Genpa ortaklığına gidildi

Onur Çon, telefonların üzerinde Mi ve Evofone etiketlerinin bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini, teknik destek konusunda Genpa ortaklığına gittiklerini söyledi.

Türkiye garantisi nasıl anlaşılacak?

Buna göre Türkiye garantili ürünler bu iki hologramlı etiketten anlaşılacak. Bu kapsamda teknik desteği ise ülke genelinde hizmet veren Genpa verecek.