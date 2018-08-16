Çinli dev firmadan Türkiye'ye büyük yatırım!

ABD'nin ısrarlı kriz çıkarma uğraşlarından sonra Türkiye'ye üst üste gelen destekler bu girişimi boşa çıkardı. Katar'dan sonra Çin'den de bir destek açıklaması geldi.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 12:47

ABD’nin yaptırımlarla ülkemizi zora sokmak istemesi sonrası Türkiye’den yapılan yatırım çağrısına karşılık gelmeye devam ediyor. Dün Katar’ın yaptığı 15 milyon dolarlık yatırım hamlesi sonrası, bugün de Çinli yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapacakları belirtildi.

Türkiye’de merkez mi açacak?

Temmuz ayında Alibaba’nın satın aldığı Türkiye’deki online alışveriş devi Trendyol, resmen Çinli firmanın çatısı altına girdi. Özellikle ABD ile yaşanan kriz sonrası Çinli yatırımcıların ülkemize yapacağı yatırımların artacağı hükümet tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda, Çin yatırımının en önemli ayağı olarak görülen Alibaba'nın Türkiye'ye merkez açması yeniden gündeme geldi.

Trendyol’a 1 milyar dolar yatırım

Trendyol’u satın alan Alibaba, 1 ay sonra yaptığı açıklamada, bu firmaya 1 milyar dolar değerinde yatırım yapmayı hedeflediğini duyurdu. Yakın bir dönem içinde Türkiye’ye defalarca gelen dev firmanın yetkililerinin, İstanbul merkezli bir tesis kurmayı planladığı, bu bağlamda depo ve merkez inşası için arazi baktığı iddia edildi.

Türkiye’ye güçlerimizi birleştirelim çağrısı

Geçtiğimiz günlerde Çin hükümeti tarafından yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı beyaz kitapta, Türkiye ile gelişen ekonomik ilişkilere vurgu yapılırken, "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı yapılmıştı.