Çingene Kızı parçasına kavuştu, sergilenmeye başlandı

ABD’den getirilen Çingene Kızı Mozaiği'nin 12 parçası, Gaziantep Zeugma Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Güncellenme 08 Aralık 2018 12:40

ABD’den getirilen Çingene Kızı Mozaiği'nin 12 parçası, Gaziantep Zeugma Müzesi'nde görücüye çıktı. Türkiye’ye 28 Kasım’da getirilen mozaik şu anlık geçici olarak sergilenecek ve restorasyon sonrası büyük mozaikteki yerine konacak.

Çingene kızı aslında Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yılındaki kazı çalışmaları sırasında çıkarılan 300 metrekarelik mozaiğin küçük bir parçası.

Türkiye'ye ait olduğu kanıtlanarak Ohio Üniversitesi'nden Gazientep'e getirilen parçalar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle ziyarete açıldı.