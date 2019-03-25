Cindoruk'tan skandal sözler! Bu bir intikam seçimidir

Eski TBMM Başkanı Cindoruk; 31 Mart yerel seçimlerinin intikam seçimi olduğunu iddia ederek skandal bir açıklamaya imza attı.

Güncellenme 25 Mart 2019 13:36

31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kala Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, skandal ifadelere imza attı. Cindoruk, 31 Mart’ta intikam seçimi yapılacağını söyledi.

“İntikam seçimidir"

Yerel seçimler kapsamında yaptığı açıklamada haddini aşan ifadelere imza atan Cindoruk, “Bu seçim Cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimidir" dedi.

AK Parti üç büyükşehiri kaybedecek iddiası

Türkiye’de merkez sağın bu hale gelmesinin nedeninin Demirel ve Özal’ın partilerini bırakıp Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçmesi olduğunu ileri süren Cindoruk; AK Parti'nin üç büyük şehirde de kaybedeceğini söyledi.

“Bunlara merkez valisi demek lazım"

Cindoruk yerel seçimler için yaptığı tahminde ise “CHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilçelerde başarılı olmuş belediye başkanlarını aday yaptı. AKP ise eski bakanları yaptı. Bunun anlamı şudur: Bu şehirleri Cumhurbaşkanı olarak ben yöneteceğim diyor. O zaman bunlara merkez valisi demek lazım" ifadesini kullandı.