Cinderes'in alındığı hoparlörlerle ilan edildi!

Reyhanlı belediyesi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında alınan Cinderes'in alındığını hoparlörlerle ilan etti.

Güncellenme 08 Mart 2018 17:20

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cindres'in alındığını Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki belediye hoparlöründen ilan edildi.

TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 48. gününe geldi. Operasyon tüm hızıyla devam ediyor. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'i ele geçirdi.

Cindres'in teröristlerden temizlenmesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki belediye hoparlöründen anons edildi. Yapılan anonsta, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes kasabasına girmiş bulunmaktadır. Türk halkı olarak silahlı kuvvetlerimize başarılar dileriz" denildi.