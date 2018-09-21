ABD, Rusya’dan S-400 ve hava savunma sistemi alan Çin'e yaptırım uygulama kararı alıp tehdit edince Çin'den sonra Rusya da ABD'yi tehdit etti.

Güncellenme 21 Eylül 2018 14:18

ABD, Rusya’dan S-400 ve hava savunma sistemi alan Çin'e yaptırım uygulama kararı alıp tehdit edince Çin'den sonra Rusya da ABD'yi tehdit etti. ABD'li yetkili Çin'e yaptırımların en kısa sürece uygulanacağını söyledi.

“Sonuçlarına katlanmaya hazır ol"

Çin'den ABD'nin askeri yaptırım kararına cevap geldi. Pekin'den yapılan açıklamada ABD'ye; "Ya bu kararından vazgeç ya da sonuçlarına katlanmaya hazır ol" denildi.

“Ateşle oynamak aptallık”

ABD'nin Çin üzerindeki yaptırımlarına Rusya'dan da çok sert bir cevap geldi. Moskova'dan yapılan açıklamada, 'Global istikrar diye bir şey olduğunu hatırlamaları onların yararına olur ancak onlar Rusya ve Amerikan bağlarındaki tansiyonu daha da artırıyor. Ateşle oynamak aptallık, çok daha tehlikeli olabilir." açıklaması yapıldı.

Çin, ABD’nin yaptırımına cevap vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesinden sonra Çin'den ABD'nin yaptırımına cevap gelmişti.