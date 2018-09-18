Çin'den ABD'ye uyarı! Karşılık veririz

ABD'nin Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması sonrası Pekin yönetimi de karşılık vereceğini açıkladı.

Güncellenme 18 Eylül 2018 17:37

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda açıklama yapan Çin, ABD'ye 60 milyar dolarlık vergi getirileceğini duyurdu. Buna göre, ABD mallarına yeni gümrük tarifeleri % 5 ile 10 aralığında olacak, 60 milyar dolarlık ABD ürününe 24 Eylül'den itibaren tarife uygulanmaya başlayacak.

Karşılık veririz

Çin bu ek vergi tarifesi sonrasında, ABD'nin tek taraflı korumacı adımlarına yanıt olduğunu, ABD’nin Çin mallarına tarife oranlarını artırmakta ısrar ederse buna karşılık vereceklerini, ABD’nin 2 taraf için de faydalı ticari ilişkiyi devam ettireceğini umduklarını söyledi.

Aynı gün yürürlüğe girecek

Daha önce yüzde 25 ve yüzde 20 oranında açıklanan gümrük vergileri yüzde 10 oranında alınacak. ABD'den ithal LNG yüzde 10 gümrük vergisi alınacak ürünler arasında bulunuyor. Çin'in gümrük vergileri Trump yönetiminin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarında üründen gümrük vergisi almaya başlayacağını ilan ettiği 24 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Ne yaşanmıştı?

ABD Başkanı Trump ise, Çin ile süren ticaret savaşını tırmandıran bir adım atarak dün 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha yüzde 10 oranında yeni gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı.