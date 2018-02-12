Çin de Suriye için sahneye çıkıyor!

Suriye'de devam eden iç karışıklığa dünya devi bir ülke daha dur deme kararı aldı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 15:30

Uzun zamandır Suriye'de devam eden iç savaşın bitirilmesi konusunda dünya devi bir ülke daha harekete geçti. Çin'in Şam Büyükelçisi Qi Qianjin, Suriye'deki krizin çözümü için Çin'in bölgede daha büyük rol alacağını söyledi.

Çim kaynaklı bir haber ajansını konuşan diplomat, "Suriye'nin gelişimi ve yeniden yapılandırılması için uğraşmaya odaklanmanın zamanı bence geldi. Bence Çin bu süreçte Suriye halkı ve hükümetine daha fazla yardım sağlayarak daha fazla rol oynayacak" dedi.

Muvasat Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret eden büyükelçiye Şam'da yardım ettikleri hastane yetkilis tarafından teşekkür edildi.

Daha önce de Suriye Ulaşım Bakanı, ülkedeki ulaşım ağının tamir edilmesinin ardından, Çin'e kadar demiryoluyla ulaşım sağlanabileceğini ifade etmişti.

Çin'de yayın yapan Global Times gazetesine göre, Nisan ayından bu yana en az 30 Çinli iş insanı Suriye'ye giderek yatırım fırsatı aradı.