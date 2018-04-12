Çin, ABD'ye bu sözlerle meydan okudu!

ABD ile uzun süredir ticari bir savaş yaşayan Çin, kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini duyurdu.

Güncellenme 12 Nisan 2018 10:32

Pekin'de basın toplantısı düzenleyen Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, herhangi bir dış baskıdan dolayı Çin'in dışa açılımlarının durmayacağını, kendi kararları doğrultusunda ilerleyeceğini, ABD yönetiminin Çin'in dışa açılımı konusunda yanlış bir karara varmamasını umduklarını belirtti.

Çin’den ABD’ye suçlama

Çin'in dışa açılım hakkında yaptığı açıklamaların ABD ile yaşanan ekonomik savaşla bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Washington'un müzakereler konusunda hiç samimi davranmadığını, ABD'nin tek taraflı dayatmaları altında müzakereye girmelerinin imkansız olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında ticari savaş yaşanıyor

Çin'in kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini vurgulayan sözü Gao, bu konuda herhangi bir tereddütlerinin olmadığını, ABD tarafının tansiyonu yükselten herhangi bir eyleme girmesi durumunda, Çin'in tereddüt etmeden karşılık vereceğini söyledi. Sözcü ayrıca iki ülke arasındaki ticari savaş yaşandığını ve bununla ilgili henüz bir müzakerenin söz konusu olmadığını da belirtti.

Çin Başkanı açıklama yaptı

Önceki gün açıklama yağan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, otomotiv ithalatında vergiyi azaltacaklarını ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edeceklerini söylemişti.

Trump da Twitter’dan açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Şi'nin ABD'li otomobil üreticilerinin erişimi, gümrük vergileri ve fikri mülkiyet konuları üzerine açıklamalarına müteşekkir olduğunu belirtmişti.

Ticari savaş nasıl başladı?

ABD, Çin'e verilen 375 milyar dolar ticaret açığının kapatılması için ek gümrük vergileri getireceğini açıklamasından sonra iki ülke arasında ticari bir savaş başladı. Bu olay tarafların karşılıklı ithal ettikleri ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergi planını gündeme taşımasıyla sonuçlandı.