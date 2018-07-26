CİMER'den böyle yardım istedi!

Dudak silikonları ile gündeme gelen Güllü S., AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği fotoğraflarla CİMER'e başvuruda bulundu.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 11:29

Merdiven altı estetisyen kurbanı olan ve dudak silikonları ile gündeme gelen Güllü S., açacağı davada kendisine yardımcı olunması için CİMER’e başvuruda bulundu.

CNN Türk’ün haberine göre, Güllü S. adlı dudak silikonu mağduru, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye oy verdiğini gösteren bir fotoğrafı CİMER’ sunduğu dilekçeye ekledi.

Sandık başında AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilmiş fotoğrafı ile CİMER’e dilekçe yazan Güllü S., imkanlarımı zorlayarak açtığı davada yine erteleme verileceğini, alacağına kavuşmasına engel olunduğunu, dosyada teminat mektubu olduğunu, çocuklarının ve ailesinin geçimini bu parayı alamadığından dolayı yapamadığını, yıllardır AK Partili olduğunu, oylarını ailecek AK Parti ve Erdoğan’dan yana kullandıkları, konuyla ilgili yardım istediğini söyledi.