Çiller'den Millet İttifakı'na zehir zemberek sözler!

Millet İttifakı hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiller’in bu partilerin hiçbir konuda bir araya gelemediğini iddia etti.

Güncellenme 23 Haziran 2018 11:56

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, parlamenter sisteme ilişkin tek satır yer almayan belgeye ilişkin diğer ortaklarını suçlamıştı. Önceki gün açıklanan Millet İttifakı Tutum Belgesi"nde, "İyileştirilmiş Parlamenter Sistem" vurgusu yer almamıştı.

Çıray açıklama yaptı

Dün yazılı bir açıklama yapan Çıray, komisyon görüşmelerinde parti olarak tavırlarını ortaya koyduklarını hatırlatarak, "Bu konunun diğer muhataplarının bilgisine başvurulmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz" demişti.

Çiller’den Milli İttifak değerlendirmesi

Seçimlere sayılı saatler kala AK Parti'nin Yenikapı mitingine katılan Tansu Çiller, Millet İttifakı hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bu partiler neden ittifak kurdu?

Bu partilerin niçin bir araya geldiklerini soran Çiller, "Parlamenter sistemi geri getireceğiz başkanlık sistemi yanlış, bir padişahlıktır, bir diktatörlüktür bu yanlıştır Türkiye kazanımlarını kaybeder" düşüncesinde olduklarını, tutum belgelerinde bile anlaştıkları tek konu olan parlamenter sisteme geri dönmeyi dahi o belgenin içine koymayı sağlayamadıklarını, bunların nasıl birleştiğinin belli olmadığını, dış politikanın hiç bilinmediğini bir tek uzlaştıkları şeyin parlamenter sisteme geri dönüş olduğunu, seçimden önce bir tutum belgesi ortaya koyduklarını, uzlaştıkları tek konuda bile bir uzlaşı sağlayamadıklarını, bu konuda da dışarıdan bir partiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

HDP, PKK’nın partisidir

Çiller, bu konuda kendisini milli şuurla endişe ettiren ikinci bir konu olduğunu, bekledikleri partinin bir terör partisi olduğunu, HDP'nin PKK’nın vesayetinde olan bir parti olduğunu, buna CHP'lilerin de bunlara oy verdiğini, ailelerin bir bölümünün oraya oy vermeye karar vermelerine bir çok yerde şahit olduğunu, bunun örtülü bir ittifak olduğunu, bu ittifakın açık olması gerektiğini ve herkesin bilmesi gerektiğini, bu ittifakla terörle mücadelenin söz konusu olmadığını, bu örtülü ittifakın içine sokacaklarını, bununla dış politikayı halledeceklerini, ekonomiyi halledeceklerini, FETÖ meselesini halledeceklerini, sınır ötesinde mücadelenin sekteye uğrayacağını, ülkenin sivil halkını, çoluğu çocuğu bu terör ataklarından kurtarmanın mümkün olmacağını belirtti.