Çiller, Akşener'in iddiaları hakkında ne dedi?

Meral Akşener'in ismini kullanarak ortaya attığı iddialar sonrası eski başbakan Çiller'den açıklama geldi.

Güncellenme 13 Haziran 2018 13:03

Eski Başbakan Tansu Çiller, sosyal medyada ismini kullanarak ortaya atılan iddiaların kendisine ait olmadığını belirterek bir yazılı açıklama yaptı. Çiller, “Benim tarafımdan yapılmayan hiçbir açıklama bana ait değildir. Ayrıca hiç kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın. Kamuoyuna saygıyla sunulur” dedi.

Çiller polemiği

İyi Parti'nin Elazığ mitinginde konuşan cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir iddiayı gündeme getirerek Tansu Çiller'i işaret etmişti.

Devlet belgelerini ABD’ye sattı iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınındaki isimlere ağır ithamda bulunan Akşener, kendisi ile ilgili ortaya atılan iddialar için, "Sayın Erdoğan'a acıyorum bu kadar ahmağa nasıl katlanıyor. Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Çiller demiş ki; ben 28 Şubat 'ta devlet belgelerini ABD'ye satmışım. Yalnız bu belgeleri görenler AKP'de milletvekili. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bunun doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır. Bir başbakan olarak, o devrin başbakanı olarak yapmak zorundadır. Belinde silah olanlardan kimlerin titrediğini, kimlerin kaçtığını, kimlerin korkudan titrediğini açıklamak zorundadır. Tek başına bırakılıp 10 gün telefonu çalmayan birisiyim. Ağır abi gezen herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim. Rahmetli Erbakan'ın teşekkür ettiği tek kişiyim ben. Meral Akşener'e dil uzatırken herkes dikkatli olacak. Her türlü karartma ve hakaret oyunları oynanmaya devam ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.