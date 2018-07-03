Cildinizi yaşlanmaya karşı korumak için bunları yapın!

Pek çok kimse cildin yaşlanmasına ve kırışmasından korkmaktadır. Peki cildin yaşlanmasına neden olan etkenler nelerdir?

Güncellenme 03 Temmuz 2018 16:15

Bazı kimselerin cilt farklılıkları biyolojik ve kronolojik yaş arasında farklılık görülebilmektedir. Bu farka neden olanlar ise genetik faktörler, çevresel etkenler ve psikolojik etkenlerdir. Uzmanlar yaz aylarında cildin yaşlanmasının önüne nasıl geçilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

En büyük düşman güneş

Yapılan araştırmalara bağlı olarak cilt sorunlarının temelinde yüzde 80 oranının çevresel faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Yaşamın önemli kaynaklarından olan ultraviyole ışınları aynı zamanda cildin baş düşmanıdır ve yaşlanmaya sebep olan önemli faktörlerin bir tanesidir.

Hangi krem tercih edilmelidir?

Uzmanlar güneş kremi tercih ederken dikkat edilmesi gereken hususları sıralarken öncelikle cilt tipinize uygun olan ve en az 30 faktör koruyuculuğa sahip güneş kremi seçin ve güneşin zararlı etkilerinden önceleyecek bir yapıya sahip olmalı uyarılarında bulundu. Güneş koruyucusu güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülüp 3 saatte bir yenilenmesi gerekmektedir.

Cilt dostu karpuz

Parlak ve kaliteli bir cilde sahip olmak isteyen kişiler özellikle antioksidan içeriği yüksek, vitamin ve mineral açısından zengin meyve ve sebzeleri tüketmek gerekmektedir. Mevsim meyve ve sebzelerini tüketmek cilt sağlığı için son derece önemlidir.

Günde en az 8 bardak su

Nem cilt için son derece önemlidir parlak ve genç bir cilde sahip olmak için cildinizin nem dengesini sağlıklı şekilde dengede tutmak gerekir. Cilt ve vücut nem dengesi için günde en az 8 bardak su tüketmeye özen göstermek gerekir.

Ilık su ile yıkanın

Yaz aylarında ortaya çıkan aşırı yağlanma terleme ile birlikte daha da artmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak ılık su ile duş almak ve duş süresini kısa tutmak duş sonrası su bazlı losyon sürmek son derece önemlidir.