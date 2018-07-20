Cildinize doğal yollarla bakmak için bunları yapın!

Cildinizin parlak ve ışıl ışıl bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız günde sadece birkaç dakika vakit ayırmanız yeterli.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 12:38

Kozmetik ürünlerden sıkıldıysanız ve cildinizi dinlendirmek istiyorsanız doğal ürünleri tercih edebilirsiniz.

Kimyasal içeren cilt bakım ürünleri kullanmak istemiyor ve sabunda cildinizi kurutuyorsa sabahları bebek şampuanı kullanabilirsiniz. Sonrasında nemlendirici olarak yumuşak bir avokado sürebilirsiniz. Eğer bekleyebilecek bir vaktiniz yoksa hemen duru su ile yıkayın. Unutmamanız gereken bir noktada cilt bakımının en önemli tamamlayıcısı nemlendiricidir.

Süt doğal bir nemlendiricidir

Yüzünüzü yıkayın ve bir kahve fincanına sütü doldurun ve pamuk yardımı ile yüzünüzü ve boynunuzu pamuk yardımı ile sütü sürün 10 dakika bekleyin. 10 dakika süt iyice emildikten sonra cildinizi yıkayabilirsiniz. Üzerine krem sürmenize gerek yok çünkü süt içerisinde bulunan yağ cildinizi nemlendirecektir.

Mevsim meyvelerine dikkat!

Mevsim meyvelerinin aynı zamanda doğal birer cilt bakımı olduğunu biliyor muydunuz? Özelikler çilek, avokado, üzüm, elma ve uz gibi meyveler cilt onarıcı etkiye sahiptir ve nemlendirici etkileri de bulunmakta. Yumuşak avokadoyu krem kıvamına getirip diğer meyvelerin de rendeleyerek yüzünüze doğal nemlendirici olarak sürebilirsiniz. Bunları kuruyana kadar bekleyin ve yıkadığınızda cildinizin ne kadar canlandığını göreceksiniz.

Yıpratmadan makyaj temizliği nasıl olur?

Kullandığınız kozmetik ürünleri cildinizin hava almasının önüne geçer. Buna bağlı olarak mutlaka uyumadan önce cildinizi temizlemeye özen gösterin. Makyajınızı çıkarmada doğal yağlardan biri olan badem yağını tercih edebilirsiniz. Ardından cildi sıkılaştırma etkisi olan gülsuyu ile silebilirsiniz. Kimyasala makyaj malzemeleri kullanıyor olmanız doğal cilt bakımı yapmanızın önüne geçmez.