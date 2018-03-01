Cildi soğuktan koruma yolları!

Kış aylarında kuruyan ve yıpranan ciltleri temizlemek ve bakımlı hale getirmek için bunları yapmayı ihmal etmeyin.

Güncellenme 01 Mart 2018 17:20

Havaların soğuması ile kan dolaşımı yavaşlar ve cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddelerin alınması zorlaşır. Vücutta adeta domino etkisi yaratan bu olay, cildin ciddi derecede yağ kaybetmesine de sebep olur. sonuç olarak cilt hassaslaşır ve kuruyup kızararak dökülmelere neden olur. Bu durumda cildinizde kaybolan nemi tekrar kazanmak için sabah ve akşam günlük bakım kremi kullanmanız gerekiyor. Ayrıca bu kremi seyahatlerde gün içinde kuruyan cildinize sürmelisiniz. Duş aldıktan sonra da mutlaka cildinizi nemlendirmelisiniz. Bunları yaparken kullandığınız ürünlerin anti paraben ve parfüm içermemesine dikkat etmelisiniz.

Cilt bakım kremi kullanın

Kuruyan bir cildin, her zamankinden daha fazla temiz olmaya, makyaja ve dış etkenlerden temizlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle her ne durumda olursanız olur cilt bakım kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin. Bu kapsamda kullandığınız kremi temizlerken cildinize zarar vermeyen temizleyicilerle cildinizi temizlemelisiniz.

Sağlıklı cilt ölü hücrelerden temizlenmelidir

Sağlıklı bir cildin tüm ölü hücrelerden temizlenmesi gerekir. Kış ayları ise bunun için doğru zamandır. Bu sayede besleyici bakım ürünlerinden maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Yapacağınız bir bakım cildinizi yeniler ve kan akışını hızlandırarak hücrelerin harekete geçmesini sağlar.

Bol bol su için

Sadece cilt için değil vücuttaki tüm dengeleri ayakta tutabilmek için su içmek bu işin başında geliyor. Kış aylarında içeceğiniz en az 2.5 litre su vücutta kaybolan nemin geri kazanılmasını sağlıyor. Ayrıca su içmek cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor.