Cihatçılar silahsız bölgeyi terk edecek mi?

Suriyeli muhaliflerle konuşan Reuters, cihatçıların silahsız bölgeyi terk etme şartına uyacağını iddia etti.

Güncellenme 27 Eylül 2018 14:45

Reuters’a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi mutabakatının İdlib'de 'silahsız bölge' kararı uyarınca 'silahlı grupların bölgeden çıkmaya başladığını' söylemişti. Bu açıklama sonrası bölgenin nabzını yoklayan Reuters, Suriyeli muhaliflerle konuştu. Muhalifler, cihatçıların silahsız bölgeyi terk etme şartına uyacağına dair inançlarının arttığını söyledi.

Reuters, Soçi mutabakatının uygulanıp uygulanamayacağının, İdlib'in büyük bölümünü kontrol eden Heyet Tahrir el Şam'a bağlı olduğunu ama örgütten bu konuda herhangi bir açıklama gelmediğini belirtti.

Öte yandan Reuters şu iddiada bulundu: ''Bununla birlikte Suriye muhalefetinden üst düzey bir yetkili, Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) üçüncü taraflar aracılığıyla Türk ordusuna gönderdiği el altından mesajlarda, bu şarta uyacağının işaretini verdiğini söyledi.”

Bu kapsamda Türk yetkililerden bilgi alan fakat konunun hassas olması sebebiyle adının açıklanmasını istemeyen muhalif bir isim, "Her şey iyi gidiyor. HTŞ koşullara riayet edeceğini vaat etti. Ancak bunu kabul ettiğini açıklamayacak” dedi.