Çiğdem Özer, AK Parti'nin Çankaya adayı olacak mı?

İyi Parti’den istifa eden Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, AK Parti'den aday olacak mı?

Güncellenme 10 Aralık 2018 14:48

İyi Parti’den istifa eden Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer’in AK Parti’nin Çankaya Belediye Başkan aday olacağı ileri sürülmüştü.

AK Parti’den aday olacak mı?

AK Parti’nin 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde Aşık Veysel’in İyi Parti’nin kuruluşunda yer alan Çiğdem Özer’i, Ankara’daki Çankaya Belediyesi'nde aday olarak göstereceği gündemde bomba etkisi yapmıştı.

İddiaları yalanladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de danışmanlığını yapan ve daha sonra partiden istifa ettiğini açıklayan Çiğdem Özer, hakkındaki iddiaları sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

Özer’in açıklaması

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Özer, “Yerel seçimlerle ilgili olarak; tarafıma tebliğ edilen ya da benim kabul ettiğim bir adaylığım mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.