Çiğ tavuktaki korkunç tehlike!

Bağırsaklarda yaşayan bir bakteri türü olan E. Coli diğer adı ile koli basili bazen ölümcül sonuçlara neden oluyor.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 13:37

Uzmanlar, çiğ tavuk gibi ürünlerin içerisinde koli basili açısından zengin olan ve tehlikeli madde olduğunu vurguluyor aynı zaman da pişmemiş tavukların ise salmonella açısında daha büyük tehlike ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Belirtileri neler?

İnsan ve hayvan bağırsaklarında yaygın olarak görülen E. coli bakteri türü, çoğunlukla zararsız gibi görülse de bazen ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor.

E. Coli bakterileri, mesane enfeksiyonları ile birlikte gastrointestinal enfeksiyonlara da davetiye çıkarabiliyor. Bu genel olarak hijyen kuralları ile bağlantılıdır.

Koli basilinin en belirgin belirtileri arasında yüksek şiddetli mide krampları, kanlı ishal ve kusma yer alıyor.

Herhangi bir müdahale yapılmadığı takdirde yedi güne kadar şikayetler devam ediyor. Ancak bazı durumlarda şiddetli olabilir ve yaşamı ciddi oranda tehdit edebilir.

Çiğ tavuktan yayılır mı?

Koli basili enfeksiyonları ciddi durumlar ortaya çıkarabilir bu yüzden enfeksiyonun önüne geçmekte fayda var. Bu durumda hijyen çok önemli bir yere sahiptir. Uzmanlar, yiyeceklerin hazırlanmasının ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini ve özellikle tavuk gibi ürünlerinde tehlikeli olduğunu vurguluyor. Tüm bunların yanında pişmemiş tavuğun salmonella bakımından da büyük tehlike taşıdığını belirtiyor.