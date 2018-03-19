Çiftlik Bank'ta kritik FETÖ ayrıntısı!

FETÖ'den yargılandıktan sonra ev hapsine çarptırılan iş adamı E.A.'nın Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'a arsa sattığı ortaya çıktı.

Güncellenme 19 Mart 2018 10:51

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan daha sonra etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra serbest kalarak ev hapsi ile ayrgılanmasına devam edilen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) eski yönetim kurulu üyesi iş adamı E.A. ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

12 milyonluk arsa sattı

Mal varlığının üzerine tedbir konulan E.A.'nın 18 Ocak tarihinde Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasından sonra mal varlığının üzerindeki tedbir kaldırıldı. E.A. bu kararın ardından 80 bin kişiyi dolandıran ve Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın’ın kurduğu Çiftlik Bank’a 12 milyonluk arsa sattığı ortaya çıktı.

Yeniden tutuklaması talep edildi

FETÖ kapsamında tutuklanan daha sonra serbest kalan E.A. etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Daha sonra uzun süre mal varlığı üzerinde tedbir konulan ve tedbiri kaldırılan E.A. hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden tutuklanma talep edildi.

Mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dönemin valisi ile aynı dosyada adı geçen ve yargılaması devam eden E.A.’nın 18 Ocak’ta görülen davada birçok sanıkla birlikte mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verildi.

Tutuklanma talebi reddedildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın E.A.’nın hakkında istediği yeniden tutuklama talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Ev hapsine çarptırıldı

Mahkemenin verdiği ret kararına aynı mahkemenin savcısı Ömer Akıncı’dan itiraz geldi. Savcının itirazı bir üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüşüldü ve E.A.’nın da aralarında bulunduğu 4 iş adamı ev hapsine mahkum edildi.

Mehmet Aydın’a arsa sattı

Bu gelişmenin ardından ev hapsine mahkum edilen E.A. mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasıyla birlikte ticari faaliyetlerine yeniden başladı. E.A., 80 bin kişiyi 511 milyon dolandırarak Uruguay’a kaçan Fame Game Hayvancılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde hizmet veren Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a arsa sattı.

Satış işlemleriyle ilgili ortaya çıkan tapu senedinde E.A.’nın sahibi olduğu Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Sungurpaşa Mahallesi Yıvgınlık mevkiinde bulunan arsasını Akel Grup Tekstil Gıda İnş. San.Tic. A.Ş. olarak 12 milyon 372 bin 789 liraya Çiftlik Bank’ın bağlı olduğu Fame Game Hayvancılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye sattığı tespit edildi. Satışın Şubat’ın ikinci haftasında gerçekleştiği ve E.A.’nın söz konusu parayı da teslim aldığı öğrenildi.