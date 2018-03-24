Çiftlik Bank'ın tek kazançlı vatandaşının başı dertten kurtulmadı!

Çiftlik Bank'ın tek kazananı olan Fatih Yalçınkaya'nın başı dertten kurtulmuyor.

Güncellenme 24 Mart 2018 10:46

Günlerdir Türkiye'nin birinci gündemi haline gelen Çiftlik Bank vatandaşları 511 milyon TL dolandırmıştı. Şirketin sahibi Mehmet Aydın da Uruguay'a kaçarak lüks yaşamına o ülkede devam etmeye başladı. Çiftlik Bank'tan kazanç sağlayan bir kişi de vardı…

200 bin TL kazandı

Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya, diğer vatandaşların aksine Çiftlik Bank'tan kazanç sağladı ve aldığı paraları iade edeceğini açıkladı. Çiftlik Bank'tan 200 bin TL kazanan Yalçınkaya, makine imalatçılığı yapıyor. Çiftlik Bank yöneticileri, Fatih Yalçınkaya'ya ambalaj makinesi yaptırmış, parasını da peşin vermiş, sonra makineyi almadan ortadan kaybolmuştu.

Devlete iade etmek istiyor

Fatih Yalçınkaya bir televizyon kanalında ''Çiftlik Bank'tan aldığım 200 bin lirayı devlete iade etmek istiyorum" demişti.

Başı dertten kurtulmadı

,Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu haberin ardından devreye girdi. Yalçınkaya, savcılığa ifade verdi ve parayı da iade etti. Ancak başı hala dertten kurtulmadı. Konya'dan bir avukat, 143 bin 832 lira alacaklı olduğunu iddia etti. Konya 4. İcra Müdürlüğü kapısını çaldı, makineye haciz koyuldu.

Para Mehmetçik’e bağışlanacak

Olayın ardından açıklama yapan Fatih Yalçınkaya haczin bir an önce kaldırılmasını isteyerek, parayı Mehmetçik'e bağışlayacağını açıkladı.