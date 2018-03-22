Çiftlik Bank'ın son oyunu tutmamış!

Çiftlik Bank yöneticileri Edirne'deki bir dondurmacıya 20 milyon teklif ederek yüzde 50 ortak olmak istemişler.

Güncellenme 22 Mart 2018 11:18

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın adamları Edirne'de bir dondurmacıyla anlaşarak firma adını kullanmak istediği ortaya çıktı. Bahsi geçen dondurmacının sahibi Murat Yıldırım, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın adamlarının kendisine 20 milyon TL vererek hiç geri ödemesiz firmasının adını ve konseptini kullanmak istediklerini iddia etti.

Çiftlik Bank’la ilgili vaatlerde bulundu

Yıldırım, yaklaşık bir ay önce daha önce hiç tanımadığı üç iş adamının mekanına gelerek Çiftlik Bank ile ilgili vaatlerde bulunduklarını söyledi.

20 milyon vereceklermiş

Yıldırım, kendi konseptimi Türkiye çapında büyütmek istediklerini, kendimin büyütecek durumum olmadığını söylediğini, bunun için yüklü bir paraya ihtiyaç olduğunu söylediğini, 20 milyona kadar finanse edebileceklerini söylediklerini aktardı.

Geri ödeme istemediler

Her bölgeye şube de açacaklarını söylediklerini ileri süren Yıldırım, "Çiftlikleri varmış. Buradaki ineklerin sütünden dondurma yapıp benim İtalyan dondurmamı herhalde müşterilerine şu anda anlıyorum ben, bizi kullanarak para kazanacaklardı. Ben de bilmiyorum. Hatta ben sevindim. Ben '20 milyonun karşılığı olmadan nasıl olacak?' 'Senin konseptin var' dediler. Bu konsepti kullanacaklarını söylediler. 'Sen sadece insanlara eğitim vereceksin' dediler. 20 milyonun geri ödemesini yapmayacağımı söylediler" dedi.

Yüzde 50’ye ortak olmak istediler

Yıldırım, hiç bedel ödemeden ortaklık teklif edildiğini, böyle bir şeyin olabileceğine şaşırdığını, kendilerinin zaten kazandıklarını geri ödemeye gerek olmadığını söylediklerini, kendisine ortak olmak istediklerini, yüzde 50'ye ortak olmak istediklerini belirtti. Yıldırım ayrıca, "Ben fabrikayı kurmalarını istedim. 'Bana yüzde 20 yeter' dedim. 'Yok öyle şey mi olur' dediler" şeklinde konuştu.

“Verilmiş sadakamız varmış”

Projeye hemen karar vermediğini belirten Yıldırım, "Oyalama taktiğini kullanmasaydım belki de heyecana kapılsaydım, üsteleseydim, bu iş olacaktı. Bu dolandırıcılık daha inandırıcı. Daha profesyonelmiş bunlar. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Biz de bu işin içine girmemiş olduk" dedi.