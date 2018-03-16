Çiftlik Bank'ın kurucusu video paylaştı!

Paraları alıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, milyonlarca doların olduğu bir video paylaşarak mağdurları tahrik etti.

Güncellenme 16 Mart 2018 09:20

Çiftlik Bank'ta olayların ardı arkası kesilmiyor. Yaşanan yeni gelişme ise mağdurları isyan ettirecek cinsten. Bir vatandaş sosyal medya platformu Papillion'dan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a "Paraları eziyor musun, gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun" şeklinde bir soru sordu.

Gelen bu soru üzerine Aydın, daha önce de defalarca kullandığı ve soruları cevapladığı hesabından milyonlarca dolar olduğu düşünülen paraların yer aldığı bir video paylaşıldı.

500 bine yakın insanı kandıran ve paralarını alıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın videosu Papillion'da kaldırıldı. Fakat video Youtube'a yüklenerek yayıldı.

Bu tavır karşısında mağdurların nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.