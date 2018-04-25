Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Samur Cengiz'miş!

Çiftlik Bank'ın yazılım sorumlusu olduğu iddia edilen "Cudi Cumhur" firmanın ikinci adamının "Samur Cengiz" olduğunu söyledi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 11:54

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Kırmızı Bülten'le aranan ve yakalanan üst düzey yönetici olduğu belirtilen "Cudi Cumhur" lakaplı Cumhur Yurdakul, kritik isimler verdi. Yurdakul, Samur Cengiz olarak nam salan eski bir tv yapımcısı olduğu iddia edilen Cengiz Samur adlı kişinin Çiftlik Bank oyununu kuran şirketin müdürü olduğunu itiraf etti. Mehmet Aydın'dan sonra Çiftlik Bank'ın ikinci adamı olduğunu iddia ettiği Samur'un kendisini işe aldığını, Samur'un Amerikan vatandaşı olduğunu da söyledi.

Mafyadan kaçmış, ABD’ye gitmiş

Yurdakul, Türkiye'deki Çiftlik bank oyununun kurucusunun Bursa merkezli Çiftlik Bilgi işlem Ltd'nin de Müdürü Cengiz Samur olduğunu, kendisini işe alanın da bu kişi olduğunu, 2016 Aralık ayında Mecidiyeköy iş görüşmesi yaptıklarını, bu kişinin Amerikan vatandaşı olduğunu, Mehmet Aydın'dan sonra gelen kişinin Samur olduğunu, şirketin Bursa'daki bir mafyadan kaçmak üzere ofisini İstanbul'a taşıdığını ve Cengiz Samur'un ABD'ye gittiğini belirtti.

Ortadan kaybolmuş

Yine aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Alper Ergün de Samur hakkında şunları söyledi: "Samur'un Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın akıl hocası olduğunu düşünüyorum. Yurtdışına gitmeden önce Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın bütün kararlarını o yönlendiriyordu. Dora gıda ile anlaşma yapmak üzere gittiğimizde Cengiz Samur da vardı. Oradaki gözlemim Cengiz Samur ve Mehmet Aydın'ın ortak hareket ettikleriydi. Birbirlerine karşı üstünlüklerini sezmedim. Nisan veya Mayıs 2017'de Samur yurtdışına giderek ortadan kayboldu."