Çiftlik Bank'a para yatıran ilk kişiyi duyunca çok şaşıracaksınız!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın tutuklanan eşi Sıla Aydın, ifadesinde tüm detayları bir bir anlattı.

Güncellenme 15 Mart 2018 12:15

Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ifadesinde her şeyi bir bir anlattı. Sıla Aydın, sisteme ilk parayı yatıran kişinin 16 yaşındaki bir çocuk olduğunu, Aydın'ın da sisteme girilen paraları günü birlik yediğini anlattı. Sıla Aydın dün Sakarya'da nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.

İlk parayı yatıran 16 yaşındaki bir çocuktu

Sıla Aydın, Mehmet Aydın'ı tanıdığı dönemlerde maddi durumunun iyi olmadığını, Aydın'ın 2016 yılında yazılımcı bir arkadaşı ile Çiftlik Bank'ı kurduğunu, oyun ilk kurulduğundan itibaren oyuncuların yatırım yapmaya başladığını, ilk yatırım yapan kişinin 16 yaşındaki bir kişinin olduğunu, bu kişinin hesaba 4 bin TL yatırdığını, o dönemde şirket olmadığını ve tüm paranın Mehmet Aydın'ın kendi hesabına yattığını belirtti.

Ortada bir çiftlik yoktu

Daha sonra beklenmedik bir şekilde yatırımların yapılmaya başlandığını belirten Aydın, kendisinin de bunlara bizzat şahit olduğunu, günlük 20 bin 30 bin arası para geldiğini söyledi. Sıla Aydın ayrıca, "Oyun ilk kurulduğunda da oyuncuların sanal olarak aldıkları hayvanları gerçekte alınıp çiftlikte değerlendirilerek kâr payı verileceği taahhüt ediliyordu. Ancak ortada henüz ne bir çiftlik ne bir hayvan vardı. Mehmet ilk zamanlar kazandığı paraları günü birlik yiyordu. Hayvan almak gibi bir amacı da yoktu. İki ay kadar böyle devam etti" dedi.

Köylerden aldığı ürünleri Çiftlik Bank üretimi diye sattı

Eşinin Bursa'da ofis olarak iki katlı bir yer tuttuğunu aktaran Sıla Aydın, eşinin Bursa'nın köylerinde fason olarak sucuk, bal, peynir ve tereyağı yaptırdığını, bunları Çiftlik Bank üretimi diyerek şarküteriye de sattığını, oyunculara da bu arada para verdiğini, bu sistemin sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde olduğunu, sistemin bu şekilde işlendiğini belirtti.