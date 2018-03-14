Çiftlik Bank yöneticisi yakalandı!

Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyelerinden olan Çolak, evinde gözaltına alınarak Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Güncellenme 14 Mart 2018 14:00

Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyelerinden 35 yaşındaki Cemal Çolak, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Üsküdar'da bulunan ikametine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yönetici gözaltına alındı

Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyelerinden olan Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve bilgisi dışında kendisinin şirket müdür yapıldığını ileri sürdü. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşi de teslim oldu

Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma kapsamında kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın 20 yaşında olduğu iddia edilen eşi Sıla Aydın da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.

Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edilen Cemal Çolak'ın adresine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınması ile Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın'ın da avukatı ile birlikte Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.