Çiftlik Bank soruşturmasında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

Haftalardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Çiftlik Bank'ın 6 yöneticisi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Güncellenme 28 Mart 2018 10:45

Türkiye haftalardır Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank'ı konuşuyor. Kısa sürede milyarlarca lira toplayıp Uruguay'a giderek lüks bir hayat sürmeye başlayan Aydın hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak lük aracı ve villası ile gündeme gelen Aydın'ın başka bir ülkeye geçiş yaptığı da diğer iddialar arasında.

Kilit isim Cudi Cumhur!

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 6 kişi hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığını açıklamıştı. Milliyet'in haberine göre o altı kişilik listenin başında Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın var. Daha sonra gelen bir diğer kritik isim ise bütün sistemin 'yazılımcısı' olarak geçen Cudi Cumhur Yurdakul... 'Beyin takımı' olarak değerlendirilen zanlılar dünyanın her yerinde aranıyor.

Eşi ve genel müdür tutuklu

Çiftlik Bank'a dair ilk kez Sakarya'da başlayan soruşturma sonrası bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve Çiftlik Bank'ın genel müdürü Savaş Yıkılmaz da var.

6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Ayrıca savcılık Çiftlik Bank'ın üst yönetiminde olan 6 kişi hakkında da kırmızı bülten çıkardı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Mehmet Aydın'ın da dahil olduğu bu 6 kişi organizasyonun 'beyin takımı' olarak değerlendiriliyor.

Cudi Cumhur hakkında bilgi yok

Soruşma listesinin en başında kurucu Mehmet Aydın var. En son Uruguay'da görüntülenen Aydın'dan daha sonra haber alınamadı. Daha sonraki isim ise kardeşi Fatih Aydın, o da abisi ile birlikte hareket ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Cudi Cumhur Yurdakul var. Cudi Cumhur, Çiftlik Bank'ın teknik ekibindeydi. Tüm bu sistemi kuran ve işleten kişi olarak biliniyor. Nerede olduğuna dair ise hiçbir bilgi yok.

Tüm bağlantıları Naim Kaya sağladı

Daha sonraki isim ise Osman Naim Kaya, Çiftlik Bank soruşturmasının en kilit ismi olarak geçiyor. Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki tüm bağlantılarını sağlayan ve oraya kaçışını Kaya'nın sağladığı iddia ediliyor. Aydın paralarını Kaya üzerinden Uruguay'a kaçırdı. Naim Kaya'nın şu anda Uruguay'da tutuklu olduğu ve Türkiye'nin iadesi için harekete geçtiği biliniyor. Fakat bu konuda bir ilerleme yok. Umeyr Karakoç, beşinci sıradaki isim. Babası Mehmet Aydın'ın organizasyonundaki üst düzey isimlerden biri. En son sosyal medya paylaşımı Arjantin'den... Son sırada ise Düzgün Genç var. Onun da nerede olduğu meçhul. Türkiye, bu isimleri İnterpol vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında arıyor.