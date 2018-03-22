Çiftlik Bank Şehidimizi de dolandırmış!

Çiftlik Bank skandallarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. TSK'dan birçok askerin bu sistem tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 22 Mart 2018 12:01

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde kalan Çiftlik Bank'la ilgili yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık 80 bin kişiden milyonları toplayan Mehmet Aydın daha sonra yurt dışına kaçmıştı. Henüz 27 yaşındaki Aydın'ın Uruguay'a gittiği ve orada lüks yaşamına devam ettiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'de birçok insanı dolandıran Aydın'ın mağdur ettikleri arasında TSK mensubu bir kişi de var.

TSK’daki askerler de mağdur olmuş

TSK'da uzman çavuş ve astsubay rütbesinde görev yapan çok sayıda askerin Çiftlik Bank'a üye olduğu ve diğer mağdurlar gibi dolandırıldıkları ortaya çıktı. TSK'daki mağdur asker sayısının binlerce olduğu ortaya çıktı.

Küçük kızı için yapmış

İddiaya göre, Şehit olan Halis Özcengiz'in de kazancının bir bölümünü, 1 yaşındaki kızının geleceği için Çiftlik Bank'a yatırmış

Şehit olmuş

TSK'da görev yapan Çiftlik Bank mağdurlarının arasında geçen yıl Eylül'de teröristlerle girdiği çatışmada Hakkari'de Şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Halis Özcengiz'in de olduğu öğrenildi. Şehidin Çiftlik Bank'ın vaatlerine inanıp küçük kızının geleceği için bu sisteme yatırım yaptığı belirtildi.

“Yüzlerce mağdur var”

Şehit askerin bir silah arkadaşı, kendisinin de bu sisteme para yatırdığını, geçen aya kadar paralarını aldıklarını, bundan sonra ne olacağını bilmediklerini söyledi. Uzman çavuş rütbesindeki asker, "Yüzlerce hatta binlerce mağdur asker var" ifadelerini kullandı.