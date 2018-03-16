Çiftlik Bank mağdurlarının son ümidi Muslera!

"Çiftlik Bankzedeler" insanları yüksek kazançla kandırarak tüm paralarını alıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın peşinde.

Güncellenme 16 Mart 2018 14:42

Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan Çiftlik Bank, birçok vatandaşı mağdur etti. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'da 2016 yılında oturum izni aldığı Uruguay'a kaçtı. Daha 27 yaşında olan sözde girişimci Aydın, internet üzerinden yüksek kar vaadi ile binlerce insanı tuzağa düşürdü.

Paralarını geri almak için internetten örgütlendiler

Sosyal medyada yapılan yorumlarda vatandaşların paralarını geri alabilmek için çeşitli yollara başvurduğu görüldü. Mağdur vatandaşların bir kısmı Uruguay'a gidip Mehmet Aydın'ı bulmayı bile düşündü. Bu seçeneklerden en dikkat çekici olanı ise Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile ilgili olan kısmıydı.

Muslera'yı devreye sokacaklar

Mağdurlar bu kapsamda, Uruguay'daki yetkililerle irtibata geçip Mehmet Aydın'a ulaşmak istiyor. Bunun için de sosyal medya aracılığıyla yapılan yazışmalarda, Türkiye'deki en ünlü Uruguaylı, Fernando Muslera ismi üzerinde mutabakat sağlandı! Mağdurlar, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisinden yardım istemeye hazırlanıyor. Yani Muslera'dan bu kez de Çiftlik Bank mağdurlarını kurtarması bekleniyor.