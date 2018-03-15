Çiftlik Bank hakkında skandal bir detay daha ortaya çıktı!

Skandalların ardı arkası kesilmeyen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın geçen yıl Uruguay'dan oturum izni aldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Mart 2018 09:57

Uzun zamandır tartışmaların odağında olan ve en son sahibinin üyeleri dolandırıp yurt dışına kaçması ile gündeme geçen Çiftlik Bank'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda ise olayla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Vatandaş tesisleri bastı

Türkiye'de 500 bin civarında üyesi olan Çiftlik Bank, son zamanlar üyesi olab vatandaşlara ödeme yapamadı. Şirket Facebook hesabı ve İnternet sitelerini kapattı. Mağdur olanlar ise Çiftlik Bank'ın kendilerine en yakın şubelerini bastı. Olaylar çıktı. Jandarma ve polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan dün Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak ve şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi dolandırıcılıktan tutuklandı. Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği belirtildi.

Uruguay'a kaçmış

İddiaya göre, Çiftlik Bank yönetim kurulu başkanı Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçtı. Sıla Aydın'ın avukatı Abdullah Yörük, Mehmet Aydın’ın en son geçen 19 Şubat’ta İstanbul’da oturduğu adresini değiştirdiğini belirtti. Avukat, o tarihten bu yana kendisine ulaşılamadığını, Uruguay’a gittiğini, yurt dışına çıkardığı iddia edilen paralarla da Uruguay ve Arjantin’de inşaat işi yaptığını, ayrıca Uruguay vatandaşlığı da aldığını belirtti.

Geçen yıl Ağustos'ta oturum izni almış

Bahsi geçen iddialardan sonra Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan oturum izni aldığını gösteren bir kimlik fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Geçen yılın Ağustos ayında alındığı ortaya çıkan belgenin geçerlilik tarihi ise Haziran 2019 olarak görülüyor.

Güvenlik tedbirleri alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Çiftlik Bank'ın çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırıldı. Bölgede hasar tespiti yapılarak hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayyum atandı

Tüm Türkiye'de Çiftlik Bank'ın tesislerine el koyan Bakanlık, İnegöl'deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine de el koydu. Tabelalar söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

Bir yılda 511.7 milyon TL topladı

SPK raporuna göre, 2016-2017 yılları arasında Çiftlik Bank sadece 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.