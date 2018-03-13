Çiftlik Bank balonu patladı! Halk isyanda

Çiftlik Bank'a yatırım yapan Türkiye genelindeki 500 bine yakın üye, paralarını alamayınca tesisleri bastı.

Güncellenme 13 Mart 2018 10:44

Uzun zamandır gündemde olan ve haklarındaki suç duyurularından dolayı bakanlığın da yakın markajında olan Çiftlik Bank'la ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Türkiye'de 500 bin abonesi bulunan Çiftlik Bank'ın uzun zamandır üyelerine ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Firmanın Ümraniye'deki binasına çok sayıda üye adeta çıkarma yaptı.

Çiftçiler tesisi bastı

İddiaya göre, şirketin binasına baskın yapan mağdurlar bomboş bir bina ile karşılaştı. Öte yandan Bursa İnegöl'de Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan yaklaşık 200 çiftçi, geri dönüşüm alamayınca tesisi basarak hayvanlarını geri alma girişiminde bulundu.

JÖH tesise geldi

Giderek artan kalabalık sonrası JÖH ekipleri tesise gönderildi. Tesisin bulunduğu yerde önlem alan Jandarma ekipleri, kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı.

Kalabalık dağıtıldı

Bu sırada gerginlik arttı. Olay yerine çok sayıda Jandarma ekibi gönderildi. Jandarma ve tesise saldırmaya çalışanlar arasında zaman zaman arbede çıktı. Jandarma ve İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ise öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Tesis önünde uzun süre dağılmayan kalabalık Jandarma ekiplerinin çabaları sonucu dağıldı.

Evraklara el konuldu

Gelen başka bir bilgiye göre ise, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konuldu.

Tesiste inceleme yapıldı

Taraklı'daki tesis hakkında, 'Usulsüz faaliyet yürütüldüğünü' gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tesise ait binalarda arama yapılması kararı verdi. Karar sonrası tesise operasyon yapan Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı aramada, bazı evraklara tedbir amaçlı el koydu. Sakarya Tarım İl Müdürlüğü görevlileri de 20 bini aşkın tavuğun bulunduğu tesiste inceleme yaptı.

Halk şikayetçi oldu

Şirket yetkililerin tesiste olduğu duyumu alan vatandaşlar gece geç saatlerde paralarını geri almak için tesise geldi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, kalabalığın içeriye girmesini engelledi. Uzun süre tesisin kapısının önünde bekleyenler daha sonra Çiftlik Bank'tan şikayetçi olmak için ilçe jandarma karakoluna gitti.

Geniş güvenlik önemleri alındı

Tesiste bulunan işçiler hayvanların zarar görmemesi için soruşturma boyunca görevlendirildi. Jandarma ekipleri yaşanması muhtemel olaylara karşı önlem aldı.