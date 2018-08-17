Çiftçinin yüzünü güldürecek haber! O projelere hibe geliyor

Bakan Pakdemirli, TKDK aracılığıyla bin 274 projeye 245 milyon lira hibe desteği verileceğini açıkladı.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 12:20

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TKDK aracılığıyla bin 274 projeye 245 milyon lira hibe desteği verileceğini duyurdu.

Bin 274 proje onaylandı

Pakdemirli, TKDK aracılığıyla bin 274 projenin onaylandığını, işletmelere 245 milyon lira hibe desteği sağlanması kararı alındığını, bu programın "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" kapsamında 7 alt sektörü içerdiğini dile getirdi.

Hangi sektörler var?

Bahsi geçen sektörler arasında; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan üretim tesisleri, arıcılık ve arı ürünleri üretim tesisleri, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri yatırımları gibi birçok sektörün yer aldığını belirten Pakdemirli, bakanlık olarak 2011'den bu yana AB kırsal kalkınma hibelerini 42 ilde yatırımcılarla buluşturduklarını söyledi.

Ne kadar hibe verilecek?

Bakan Pakdemirli, bugüne kadar 12 bin 377 projeye 3,6 milyar lira hibe desteği sağladıklarını, bu hibeler sayesinde kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldığını, böylece 60 bin yeni istihdam oluşturduklarını, daha çok projenin desteklenmesi hedefi çerçevesinde 3. çağrıda TKDK'ye sunulan projelerin tamamını destekleme kapsamına almayı planladıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli ayrıca, bakanlık olarak kırsalda yatırımların artması ve istihdamın güçlendirilmesi için projeleri desteklemeye ve Türkiye'nin büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Nereden takip edilecek?

TKDK'nin internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) kamuoyuyla paylaşılan projeler, yatırımcıların TKDK il koordinatörlüklerinde hibe sözleşmesini imzalamasıyla uygulamaya konulacak.