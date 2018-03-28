Çiçero filminin ilk fragmanı yayınlandı!

2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Türk casus Çiçero lakaplı İlyas Bazna'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

Güncellenme 28 Mart 2018 16:48

2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Türk casusunu anlatan "Çiçero" filminden ilk fragman yayınlandı. Filmin tanıtımı bu sabah bir AVM'de yapıldı. Başrolü ise Behzat Ç. dizisi ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu var. Filmin yapımcısı ise 5,5 milyon seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran "Ayla"nın yapımcısı Mustafa Uslu oldu.

Çiçero’yu anlatacak

Film, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini anlatıyor. Asıl ismi İlyas Bazna olan Çiçero'nun savaş sonrası yaşadıkları da beyaz perdeye aktarılacak. Film tamamen yaşanmış bir olaydan esinlenilerek beyaz perdeye taşındı. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Serdar Akar'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda bolca yabancı oyuncu da yer alıyor.

T4 katliamını da ele alacak

Senaryosunu Ali Can Yaraş'ın yazdığı kahramanlık filminin görüntü yönetmenliğini ise Jean Paul Seresin üstleniyor. "Yüzyılın en büyük casusluk hikayesi" olarak yola çıkan "Çiçero" filmi, Almanya'nın pek işlenmeyen T4 programına da değinecek.

Pek çok insan öldürülmüştü

Nazi Almanyası döneminde birçok insan, down sendromu, işitme, görme engeli, zeka geriliği gibi gerekçelerle doğumlarının hemen ardından öldürülmüştü. T4 ismi ile anılan bu katliam beyaz perdede oldukça nadir değinilen konulardan biri olarak kalmıştı.

2019’da vizyona girecek

Dijital Sanatlar Yapımevi imzası taşıyan film "Çiçero" 5 Ocak 2019'da beyaz perdede olacak.