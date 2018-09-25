CIA'in yeni planı ortaya çıktı! Türkçe bilen ajan aranıyor

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla CIA'nın başına getirilen Gina Haspel, 11 Eylül öncesine geri döneceklerini söyledi.

Güncellenme 25 Eylül 2018 15:53

Dış politikada son zamanlarda diplomatik yönden sıkışan ABD’nin istihbarat servisi CIA’in yeni planı belli oldu. Buna göre 11 Eylül saldırısından önce başlatılan terör zanlılarını yakalayıp işkence programını yürüten Gina Haspel, teşkilat içinde Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar çalıştıracaklarını belirtti.

Türkçe bilen ajanlar aranıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörü olarak görevlendirdiği Gina Haspel, ABD'nin rakip ülkelerde etkisini arttırmak için teşkilata, Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar alacağını belirtti.

11 Eylül öncesine dönüş yapacaklar

Louisville Üniversitesi'nde konuşan CIA Direktörü, 11 Eylül sonrasının denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu.

“Odaklanmamızı keskinleştiriyoruz''

Casuslarla analistlerin en ağır, en zorlu meselelerle ilgili istihbarat toplamaya daha fazla odaklanacağını dile getiren Haspel, ''Rakip ulus devletlere odaklanmamızı keskinleştiriyoruz'' vurgusunu yaptı.

Özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe bilen ajanlar aranıyor

Bu bağlamda özel olarak ülke adı anmayan Haspel, diğer yandan yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. CIA Direktörü, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerinin altını çizdi.

Yeni merkezler kuruldu

Haspel'in konuşmasını aktaran Washington Post gazetesi, istihbarat yetkililerinden edindiği bilgilere göre, CIA'in İran ve Kuzey Kore hakkında istihbarat toplamak için yeni merkezler kurduğunu ve en önemli varlıklarını Rusya ve Çin gibi büyük güçlere karşı seferber ettiğini kaydetti.

“Operasyon subayı olarak iyi işler çıkarmayı başardım”

CIA personelinin daha çeşitlilik kazanması çabalarının altını çizen teşkilatın ilk kadın başkanı, ''Küresel misyonumuz cinsiyeti, ırkı, kültürel arka planı ne olursa olsun en iyi ve en parlaklarla çalışmamazı gerektiriyor'' dedi. 35 yıl önce girdiğinde teşkilatta erkek hakimiyeti olduğunu aktaran Haspel, şöyle konuştu: ''Bana bir şans vermek isteyen üstlerim sayesinde yükseldim. Operasyon subayı olarak iyi işler çıkarmayı başardım ve karşı karşıya geldiğim engellerin yıkılmasına yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Özellikle 11 saldırıları sonrası çok sayıda kadının teşkilatta yükselmesinden gurur duyuyorum.''