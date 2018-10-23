CIA'in en tepe ismi Ankara'da!

CIA Başkanı Gina Haspel, Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Ankara'ya geldi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 09:37

CIA Başkanı Gina Haspel, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye’ye geldi.

CIA’in en tepesi Türkiye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan'ın açıklamalarını tatmin edici bulmadığını belirtmişti. Tüm bu gelişmelerden sonra CIA Başkanı Haspel, Türkiye’ye geldi.

Türkçe de biliyor

ABD’nin cinayetin aydınlatılması için gönderdiği Haspel, Türkçe de biliyor.

Ankara’da görev yapmış

İddiaya göre Haspel Türkçeyi, 2000’li yıllarda Ankara’da görev yaptığı sırada öğrendi.

“Duyduklarım beni tatmin etmedi”

Daha önce konuyla ilgili açıklamada bulunan Trump, neler olduğunu öğreneceklerini, şu an Türkiye’de Suudi Arabistan’da çok yetenekli ekiplerin olduğunu, çok yakın zamanda öğreneceklerini, bu işleri çok iyi çözen inanılmaz yetenekli insanların olduğunu, görevlendirdiği kişilerin yakın bir zamanda ABD’ye geri döneceğini, şu ana kadar duyduklarının kendisini tatmin etmediğini ifade etmişti.