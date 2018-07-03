CHP'yi karıştıran açıklama! "Kılıçdaroğlu'na 'çekil' dedim"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 11:59

Dün akşam saatlerinde görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi.

İnce, "Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti'ye 15 vekil gönderdiğini, rakip olan beni aday göstererek devlet adamlığı yaptığını, bunu devam ettirmesi gerektiğini söyledim" dedi.

İnce ayrıca, "Kendisine benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini, bu çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu ile bir kurultay yarışı içine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı.