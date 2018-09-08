CHP'nin yerel seçim planı deşifre oldu

CHP'nin yerel seçimlerde elindeki belediyeleri kaybetmeme ve büyükşehirleri almak için planlar yaptığı ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Eylül 2018 13:30

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde partiler arası bir ittifakın olup olmayacağı da merak konusu oldu. Hem ellerindeki belediyeleri korumak isteyen hem de büyükşehirleri kazanmak isteyen CHP hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

İyi Parti ile ittifak kuracak mı?

Partilerin açıklamalarından sonra olası bir MHP-AK Parti ittifakı da CHP’nin gündeminde. İki partinin ittifak yapması durumunda, CHP’nin ne kadar oy kaybı yaşayacağı merak konusu olurken, partinin İyi Parti ile ittifak kurup kurmayacağı da tartışılıyor.

Hedef büyükşehirleri kazanmak

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP’de parti için kulisleri yeniden hareketlendi. Hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de şimdiden çok sayıda aday adayı çalışma yürütüyor.

En önemli kriter “liyakat” olacak

Anket, önseçim, eğilim yoklaması gibi yöntemlerle adaylarını belirlemeyi planlayan CHP'de, en önemli kriter ise liyakat olacak. Özellikle büyükşehirleri merkez ataması ile belirlemesi beklenen CHP'de "şehircilik" bilgisi aday adaylarının bir adım önde olmasını sağlayacak. Her platformda "liyakat" vurgusu yapan CHP, göstereceği adayların şehirciliğe hakim olması şartını arayacak.

Hedefine öncelikli olarak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini koyan CHP'de, bu iki il için çok sayıda aday adayı konuşuluyor.

İstanbul ve Ankara için ismi geçen adaylar kimler?

CHP'de İstanbul adaylığı için ismi geçenler arasında Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal yer alıyor. CHP'nin yeniden kazanmak istediği bir diğer il ise başkent Ankara. TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara için konuşulan isimler arasında.

İzmir için kimler düşünülüyor?

CHP'de İzmir için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak'ın isimleri parti kulislerinde konuşuluyor.

Aydın’da ismi geçen adaylar

Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Edirne'de Recep Gürkan, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Muğla'da Osman Gürün ve Hatay'da ise Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.