CHP'nin Sarıgül formülü deşifre oldu! Nereden aday olacak?

CHP'nin Mustafa Sarıgül ve Hayri İnönü'yü Şişli'den aday göstermeyeceği iddia edildi.

Güncellenme 01 Aralık 2018 12:14

Muhalefet kanadında yerel seçimler kapsamında aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. CHP’nin bu kapsamda görüştüğü, Mustafa Sarıgül’ü bilindiği gibi Şişli’den değil, başka bir yerden aday göstermek istediği ortaya çıktı.

Sarıgül nereden aday olacak?

Bu konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı Can Ataklı, İstanbul Şişli'de aday sorununun nasıl aşılacağını merak ettiğini, Mustafa Sarıgül 'Şişli adayı benim' dediğini ama CHP Genel Merkezi’nin durumu bu şekilde değerlendirmediğini yazdı.

Hayri İnönü yıprandı

Kaynaklarından aldığı bilgiyi aktaran Ataklı, genel merkezin Sarıgül'ü aşma formülleri aradığını, bu formüllerden birinin Sarıgül'ü 'kılpayı kaybedilen' ilçelerden birine aday yapmak olduğunu, yıprandığı düşünülen mevcut Başkan Hayri İnönü’nün de kazanması büyük olasılık olan bir başka ilçeye aktarılabileceğini, Şişli'de üçüncü bir alternatifin gündeme gelebileceğini iddia etti.

Şişli’den kim aday olacak?

İstanbul’da CHP’nin başını en fazla ağrıtacak ilçelerin Şişli ve Beşiktaş olduğunu ileri süren Ataklı, bir yazısında bu uğurda çok çaba harcayan Dursun Çaltı'dan söz ettiğini, Sedat Kurşun adının öne çıkabileceğini, İstanbul’un eski İl Başkanı Cemal Canpolat'a 'Şişli'ye sen gel' çağrısı yapıldığını iddia etti.