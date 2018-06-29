CHP'nin provokasyoncu eski vekiline gözaltı

CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem, evinin önünde gözaltına alındığını duyurdu.

Güncellenme 29 Haziran 2018 09:28

CHP Eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Erdem, gözaltına alınama sebebi hakkında bilgi sahibi olmadığını yazdı.

Gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada, CHP eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.

Twitter’dan açıklama yaptı

Erdem, "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Tutanakları, Tezcan’dan aldığını söylemişti

MİT TIR'ları davası sürecinde de hakkında soruşturma yürütülen Eren Erdem, bahsi geçen tutanakları CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan aldığını, bunu duruşmada da söyleyeceğini, daha sonra tutanaktan yola çıkarak konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaştığını, bu tutanakları kendisine FETÖ'nün verdiği iddiası olduğunu, bu tutanakları kimden aldığını da açıkladığını, tutanakları Bülent Tezcan basına açıkladıktan sonra verdiğini, daha sonra davaya konu olan tweeti attığını, kimden aldığının açık olduğunu söyledi.