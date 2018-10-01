CHP'nin kalesinde kriz! O isim aday olmayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Güncellenme 01 Ekim 2018 13:27

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekerek 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

“CHP'de de değişimden yanayım”

İzmir'de basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu, "CHP'de de değişimden yanayım, değişim fırsattır. Bunda da ısrarcıyım" ifadesini kullandı.

"Kişilerle problemim”

Değişimde ısrarcı olduğunu söyleyen Kocaoğlu, "Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devletim, sonra partim için çalıştım. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutarım." dedi.

"14.5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim”

Kocaoğlu, "14.5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP'li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir" diye konuştu.