CHP'nin kalesi İzmir'de aday krizi yaşanıyor

Aziz Kocaoğlu’nun İzmir'den yeniden aday olmak istediği, CHP'nin bunu yapmaması durumunda bağımsız aday olacağı iddiası kriz çıkardı.

Güncellenme 17 Ocak 2019 11:11

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yerel seçimlerde tekrar adaylık talebinde bulunması CHP’de yeni bir kriz çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gergin bir görüşme yapan Kocaoğlu, kendisi ya da istediği biri aday gösterilmediği durumda "bağımsız aday" olabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu tüm taraflarla görüşme yapacak

Bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu, tüm tarafların kabul edeceği bir aday belirlemek üzere aday adayları, İzmir teşkilatı ve milletvekilleri ile yeniden bir görüşme yapmak için harekete geçti.

Tunç Soyer’in adaylığına karşı olan Kocaoğlu, dün sabah saatlerinde CHP lideri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Adayın açıklanması gecikti

Görüşme sonrası açıklamalarda buluna başkan, aday açıklama takviminin geciktiğini, bunun İzmir’e ve CHP’ye zarar verdiğini, AK Parti’nin 'bakanlık' yapmış birini 27 Kasım'da açıklayıp çalışmalara başladığını, bu nedenle İzmir'de güç kaybı yaşanabileceğini, bu durumun kendisini ve CHP’lileri endişeye sürüklediğini, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bu kaygılarımı açıkça ifade ettiğini, İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığıyla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini, bundan kaçamayacağını Kılıçdaroğlu ile paylaştığını söyledi.