CHP'nin İzmir adayından ilginç açıklama: İçime sinmedi ama...

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, seçilmesi durumunda kimse ile kavga etmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 04 Mart 2019 17:27

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soyer, projelerini anlattı.

“Ne yapılabileceğini tam olarak bilmiyorum"

İzmir’de halk süt, halk gıda ve halk balık uygulamalarını başlatacaklarını belirten Soyer, Kültürpark'ta bulunan eski İZFAŞ binasının bedelsiz olarak özel bir üniversiteye tahsis edilmesi hakkında, "İçime sinmedi ama ne yapılabileceğini tam olarak bilmiyorum" dedi.

“Çıkacak sonuçları kimse küçümseyemez”

Soyer; seçilmesi durumunda kimse ile kavga etmeyeceğini, mümkün olduğu kadar katılım sağlamaya gayret edeceğini, çıkacak oy sonuçlarını kimsenin hafife alacağını düşünmediğini, kendisinin de anlayışlı bir üslupla bu diyaloğu kurmaya gayret edeceğini, oturacağı koltuğun kişisel kızgınlıklarına, duygularına hakim olmasını gerektiren bir koltuk olduğunu düşündüğünü ifade etti.

“İzmir, Türkiye’yi değiştirecek”

Yutması gereken şeyi yutacağını ama ana tercihinin İzmir'in menfaatleri olacağını belirten Soyer, “İzmir, Türkiye'yi değiştirecek. Çünkü Türkiye'de siyaset tıkandı. Türkiye şu an bölünmüş bir görünüm veriyor. Bununla ne ekonomik ne de siyasi krizlerle başa çıkacak güce sahip değilsiniz. Bir başarı hikayesi lazım İzmir'e, bunu en güzel yapacak kent İzmir'dir. Çünkü Türkiye'de rejim değişti. Demokrasiyi yeniden yaşanır kılmak için yerelde demokrasi yeniden gündeme getirilebilir. O zaman da başka bir siyaset dili İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye yayılır” dedi.