CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi?

CHP'nin İstanbul için Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na teklif götüreceği iddia edildi.

Güncellenme 21 Eylül 2018 10:23

CHP’de yaklaşan seçimler için hazırlıklarını sürdürürken, büyükşehirlerde hangi isimleri aday olarak göstereceği merak konusu olmuştu.

Muharrem İnce ismi öne çıksa da son günlerde yapılan açıklamalardan İnce’nin İBB’ye değil CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğu anlaşılıyor.

Bu açıklamalar sonrası “İstanbul için İnce aday değilse kim?” Sorusu akıllara geldi.

Bu konuyla ilgili bomba etkisi yapacak bir kulis bilgisi paylaşan Fatih Altaylı, CHP’nin İstanbul için Meral Akşener’i aday gösterebileceğini iddia etti.

Altaylı “Gerçi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul’da bir varlık gösteremedi ama karşısında hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Muharrem İnce vardı” ifadelerini kullandı.

Bu kez İnce’nin olmayacağını belirten Altaylı, rakip olarak karşısına çıkan ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, en iyi ihtimalle Binali Yıldırım olacağını, Meral Akşener’in böyle bir teklifi kabul edip etmeyeceğini bilmediğini, o olmasa Temel Karamollaoğlu’nu aday göstereceklerini söyledi.

Altaylı, “Kazanır ya da kazanamaz ama kazanması halinde İstanbul’u iyi de yönetir diye düşünürüm” dedi.