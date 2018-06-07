CHP'nin incelediği FETÖ belgelerinden ne çıktı?

CHP Grup Başkan Vekili Özel, FETÖ lideri Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri inceleyen heyetin iddiaları destekler nitelikte bulgulara ulaştığını ileri sürdü.

Güncellenme 07 Haziran 2018 13:53

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi talebiyle ilgili dosyaları inceleyen heyetin, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iddialarını destekler nitelikte bulgulara ulaştığını iler sürdü.

İddiaların arkasındayız

Heyetin yaptığı inceleme sonucunda raporların yazıldığını ve İnce'ye de aktarıldığını ifade eden Özel, İnce'nin kaygılarını doğrular nitelikte içeriklere ulaşıldığını, iddialarının arkasında olduklarını, uluslararası hukuk kurallarının belli olduğunu, belge ve bilgilerde bunlarda bir şey yok diyemediklerini, rapor yazılıp İnce'ye de gönderildiğini, İnce'nin de bunu açıklayacağını, 10 gün sonra gel diyenlerin şimdi Muharrem İnce'nin takdir edeceği zamanı beklemek zorunda olduğunu söyledi.

Bakan Gül de açıklama yaptı

CHP heyetinin Gülen'in iade dosyalarını incelemesiyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması için ya da onun eksiğini kapatmak için, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur. 15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyen, 20 Temmuz'a 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır" demişti.